Vor etwas mehr als vier Jahren erlitt Abwehrspielerin Anja Heuschkel in einem Testspiel einen Kreuzbandriss. Es ist eine der schwersten Verletzungen im Fußballgeschäft. Ob die Verletzung mit ihrem Zyklus zusammenhing, lässt sich heute nicht sagen. Aber klar ist: Das Thema Zyklus spielte in den vergangenen Jahren keine Rolle im Training beim FCC .

Deshalb war die 26-Jährige zunächst überrascht, als der Verein am Anfang der Saison zeigte, wie er das Training individuell anpassen will. Auch, um schweren Verletzungen vorzubeugen.

Die Universität Jena begleitet das Training der Frauen wissenschaftlich. Christian Puta leitet kommisarisch den Lehrstuhl für Sportmedizin und Gesundheitsförderung. Für Puta ging es in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft zunächst darum, den Spielerinnen das Thema aus wissenschaftlicher Sicht näher zu bringen. Das Thema überhaupt erstmal zu einem Thema zu machen. Die Spielerinnen sollten ganz bewusst beobachten, wie ihr Körper in den verschiedenen Phasen des Zyklus reagiert, und das dokumentieren.

Im Schnitt dauert der Zyklus bei der Frau etwa 28 Tage. Diese Tage werden in verschiedene Phasen unterteilt: Menstruation, Follikelphase, Eisprung und Lutealphase .

Laut Puta zeigt sich in mehreren Studien, dass die Verletzungshäufigkeit und das Risiko für schwere Verletzungen gerade am Ende der Menstruation und rund um den Eisprung steigt. Seine Erklärung: Im Zeitraum rund um den Eisprung wird das Gewebe der Frau weicher, damit sie beispielsweise in der Lage ist, ein Kind zur Welt zu bringen.