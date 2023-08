Mit Köln bekommen es Fudalla und die Frauen von RB Leipzig gleich am ersten Spieltag (15. und 17. September) zu tun. Erster Heimgegner für das Team von Uzun ist SGS Essen am Wochenende vom 29. September bis 2. Oktober. Bereits am 4. Spieltag (13. bis 16. Oktober) ist Champions League-Finalist und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg in Leipzig zu Gast. Eine Woche später (20. bis 22. Oktober) reist Meister FC Bayern München an die Pleiße.