Es ist ein spannender Dreikampf an der Spitze der 2. Bundesliga um die beiden Aufstiegsplätze. Ganz vorn liegt aktuell Turbine Potsdam, die mit einem Sieg in Ingolstadt die sofortige Rückkehr perfekt machen könnten. Bei einer Niederlage allerdings könnte es sogar zurück auf Platz drei gehen. Dritter ist aktuell der SV Meppen, zwei Punkte hinter Turbine, einen hinter Jena. Meppen empfängt am letzten Spieltag den Vorletzten VfL Wolfsburg II.