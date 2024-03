Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch

Fußball | DFB-Pokal (F) Aus im Viertelfinale: Carl Zeiss Jena chancenlos gegen FC Bayern

Hauptinhalt

Viertelfinale

05. März 2024, 20:44 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena ist als klarer Außenseiter in die Viertelfinal-Partie gegen den FC Bayern München gegangen. Und in der Tat: Im Spiel zeigte sich schnell, dass es am Dienstag nur einen Sieger geben würde.