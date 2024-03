Wendepunkt beim HFC – als Einheit zum Klassenerhalt

Mit Blick auf die Zahlen wartet am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Münster (16:30 Uhr) die schwerste Aufgabe in dieser Rückrunde auf den HFC. Die Gastgeber sind mit sechs Siegen und drei Unentschieden aktuell die beste Drittliga-Mannschaft in diesem Jahr. Weidling ist dennoch zuversichtlich, dass der HFC auch in Münster punkten kann.