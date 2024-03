Schon in der acht Minute gab es nach einem kleinen Powerplay im SGD-Strafraum Elfmeter. Stefan Kutschke soll gegen Mittelstürmer-Kollege Dominic Baumann zu spät gekommen sein. Jonas Nietfeld lief an, er hatte noch nie einen Elfer verschossen und noch zuletzt zwei verwandelt. Doch diesmal scheiterte er an der Latte.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand