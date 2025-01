"Man of the erste Halbzeit" war fraglos Florian Wirtz. Der Nationalspieler war an allen gefährlichen Angriffen der Gäste beteiligt. Vor Schicks Abstaubertor zum 1:0 (18.) hatte er links im Strafraum zwei Leipziger aussteigen lassen und an den langen Pfosten geschossen. Auch der Assist zum (wegen eines vorherigen Fouls umstrittenen) 2:0 (36.) gehörte Wirtz, der zwischenzeitlich ein weiteres Mal den rechten Pfosten getroffen hatte. Leverkusens Führung war keineswegs unverdient, aber RB ließ sich nicht schocken und blieb äußerst wehrhaft. Da die Bayer-Defensive kaum Lücken bot, fiel der Anschlusstreffer (42.) fast schon folgerichtig per Standard: Raum knallte einen 22-m-Freistoß an die Lattenunterkante und ins Tor.