Die Leipziger spielten eine abgeklärte erste Halbzeit, gingen kein großes Risiko ein. Der Fokus lag auf einer sicheren Defensive - mit gelegentlichen Gegenstößen. Wie in der 10. Minute, wo zwar der Ball am gegnerischen Strafraum verloren, aber umgehend wiedergewonnen wurde. Sesko traf letztlich aus 11 m zur frühen Führung. Die hätte RB in der 18. Minute ausbauen können oder sogar müssen, aber Openda traf nur den Pfosten, und Raum scheiterte beim Nachschuss an Nübel. Und die Stuttgarter? Die hatten 58 Prozent Ballbesitz, berannten das Drittel der Leipziger, die jedoch keine Lücke für Großchancen boten.