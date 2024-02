Die Partie begann offensiv dezent. RB kam nicht durch, Augsburg setzte auf Nadelstiche. Die erste Gelegenheit hatten die Sachsen durch Dani Olmo, der mit einem Kopfball ins rechte Eck nach Vorarbeit von Kapitän Willi Orban FCA-Schlussmann Finn Dahmen zu einer Glanztat zwang (18.). Nach einer kurzen Unterbrechung, die Heimfans protestierten gegen den DFL-Investor, ging es weiter (25.). Und es folgte der beste Angriff der Leipziger, von rechts nach links und dann wieder in die Mitte, wo Xaver Schlager flach abzog, Dahmen rettete wieder stark (31.).

Und doch stand es plötzlich 1:1. Der links von den offenbar übermütigen Augsburgern völlig frei gelassene David Raum bediente in der Mitte Lois Openda, der Belgier köpfte die Kugel gnadenlos in den rechten Winkel (39.).

Innerhalb von vier Minuten ging es richtig rund: Olmos 3:1 erwies sich nur als Abseitstor, Gulacsi rettete bei einem Jensen-Schuss und Xavi scheiterte an Dahmen. Sekunden später klingelte es auf der anderen Seite: Demirovic ließ Schlager aussteigen und überwand Gulacsi wuchtig (60.).

Den nächsten RB-Auftritt gibt es schon am Dienstag: Dann kommt kein Geringerer als Champions-League-Rekordsieger Real Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse in die Messestadt.



cke