Dani Olmo bleibt vorerst Spieler von RB Leipzig. In der Nacht zum Sonntag (21. Juli 2024) lief eine Ausstiegsklausel über kolportierte 60 Millionen Euro Ablöse für den spanischen Europameister ungenutzt aus. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Obwohl das Interesse an dem 26-Jährigen groß ist, zuletzt Manchester City, Atletico Madrid, FC Barcelona und Bayern München mit Olmo in Verbindung gebracht wurden, fand sich zunächst niemand, der den festgelegten Preis zahlen wollte. Von nun an ist dieser wieder Verhandlungssache, ein Transfer bleibt aber sehr wahrscheinlich. Von RB Leipzig gab es bislang keine Reaktion.

RB würde Olmo ziehen lassen

Dass Olmo nach viereinhalb Jahren RB Leipzig einen neuen Karriereschritt machen will, ist bekannt. Und auch die Sachsen würden den Spanier, der bei der Europameisterschaft mit drei Toren und zwei Vorlagen bester Scorer wurde, ziehen lassen. Schließlich muss RB in dieser Transferperiode auch Einnahmen generieren. Bildrechte: IMAGO / PA Images

Der Verkauf von Angelino zur AS Rom (5 Millionen Euro) sowie die Leihen von Janis Blaswich (1 Million Euro/RB Salzburg) und Timo Werner (2 Millionen Euro/Tottenham Hotspur) spülten bisher acht Millionen Euro in die Kassen. Offenbar zu wenig für die interne Bilanz, die Einnahmen in Höhe von 60 Millionen Euro vorsieht, um auf dem Markt ins obere Regal für eigene Neuzugänge greifen zu können. Ein Verkauf Olmos im möglicherweise hohen zweistelligen Millionenbereich würde dagegen neue Möglichkeiten eröffnen.

Gesamtpaket Olmo hat es in sich

Warum dies bislang allerdings nicht passiert ist, ist spekulativ. Es könnte durchaus sein, dass die finanzkräftigen Vereine nicht die 60 Millionen Euro abschreckten, sondern das Gesamtpaket. Dies könnte die 100 Millionen Euro-Marke erreichen, wenn verschiedene Nebengeräusche wie zweistelliges Millionengehalt, Beraterhonorare oder Unterschriftenbonus noch hinzugerechnet werden.