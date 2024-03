Köln begann mutig, kam in der ersten Halbzeit zu einigen Kontern. Für echte Gefahr sorgten aber vornehmlich die Leipziger, die nach zehn Minuten immer besser ins Rollen und nach einer schönen Kombination zum 1:0 durch Xavi kamen. Doch Köln schlug schnell zurück: Nach einem Eckball verlängerte Martel an den langen Pfosten, wo der agile Adamyan einschießen konnte. Von dem Schock erholte sich RB ebenfalls schnell, zeigte dann allerdings sein großes Effizienzproblem. Mindestens fünf Großchancen ließen Olmo, Sesko, Henrichs und Openda liegen. Am engsten war es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Olmo aus 10 m nur den Pfosten traf.

Ganz anderes Bild nach der Pause: RB gab diesmal von Beginn an den Ton an – wäre aber beinahe in Rückstand geraten. Finkgräfes abgeblockter Seitfallzieher in der 54. Minute wäre ein Traumtor gewesen. Nichtsdestotrotz war RB das klar bessere Team und kam nicht minder traumhaft per One-Touch-Fußball zum 2:1. Torschütze Openda legte vier Minuten später mit einem Kopfball aus 12 m (!) nach, und drei weitere Minuten später entschied Haidara nach einem Eckball die Partie vorzeitig. 1:1 zur Pause und dann drei Tore im Schnelldurchgang – das erinnerte stark an den RB-Sieg in Bochum. Und wie beim VfL war auch Poulsen wieder als Einwechsler erfolgreich. Diesmal bedeutete sein Jokertor aber das 5:1.