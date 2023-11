Als 19-Jähriger eroberte Schneider beim FCC und in der 2. Bundesliga auf Anhieb einen Stammplatz im Mittelfeld. Nach 173 Spielen für Carl Zeiss ging es für den Mittelfeldstrategen in die 1. Bundesliga. Erst eine Saison bei Eintracht Frankfurt, dann zehn Jahre bei Bayer Leverkusen – auf insgesamt 296 Bundesliga-Spiele brachte es Schneider.

Und fast wären auch ein paar Spiele beim großen FC Barcelona in Spanien dazugekommen. Denn nach einer für ihn überragenden Saison 2001/2002 mit dem Champions-League-Finale (1:2 gegen Real Madrid) und dem DFB-Pokalfinale (2:4 gegen Schalke 04) klopften die Spanier beim Ex-Jenaer an: "Das wär’s gewesen. Barca wäre meinem Verständnis von Fußball, meiner Art Fußball zu spielen, gerecht geworden. Leider ist nichts draus geworden. Schade", erinnerte sich Schneider später.

In seiner Leverkusen-Zeit lernte Schneider auch Michael Ballack kennen. Der gebürtiger Jenaer und der gebürtige Görlitzer, der über den Chemnitzer FC für Bundesliga eroberte und später Nationalmannschafts-Kapitän wurde, wirbelten im Mittelfeld von Bayer 04. "Irgendwann hat es dann Klick gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden, auch außerhalb des Platzes", berichtet Schneider später. Die Freundschaft überdauerte die gemeinsame Leverkusen-Zeit. Während Ballack beim FC Chelsea unter Vertrag stand, besuchte Schneider seinen Kumpel mit seiner Familie mehrfach in London.

Zu Schneiders 50. Geburtstag gratuliert Ballack per Video-Botschaft : "Meinen allerliebsten Glückwunsch zu Deinem Ehrentag, zu Deinem 50. Der Wahnsinn, ich kann es nicht ganz glauben, dass Du schon so alt bist", so Ballack grinsend bei "Sport im Osten". Ballack ist mit 47 etwas jünger und wendet sich mit seinen Glückwünschen "an einen Wahnsinnstypen, einen Wahnsinnsfußballer aber auch einen tollen Menschen, der auf dem Boden geblieben ist. Du bist bis heute ein Vorbild, nicht nur für Fußballer, sondern auch für viele, die mit Dir zu tun hatten."