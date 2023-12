Xavi Simons scheiterte mit dem Freistoß an der Mauer. In Überzahl legte sich RB die Gastgeber zurecht. Der BVB kam kaum in die Zweikämpfe. Teilweise schien Leipzig von dem Füllhorn an Möglichkeiten, die sich bei eigenen Angriffen bot, überfordert. Die Führung gelang dann schmucklos nach einer Ecke per Eigentor: Ramy Bensebaini köpfte bedrängt von Mohamed Simakan ins eigene Tor (32.).

Bildrechte: PICTURE POINT/Jürgen Fromme