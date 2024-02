Die Gastgeberinnen überzeugten besonders in der zweiten Halbzeit mit guter Abwehrarbeit und gezielten Aktionen nach vorn. Trotz 7:16 Torschüssen waren sie immer auf der Höhe und hatten in Fudalla die überragende Akteurin, die mit ihren Saisontoren sieben und acht die alleinige Führung in der Torschützenliste übernahm. In der Nachspielzeit wurde Gianna Rackow eingewechselt, die 321 Tage nach ihrer komplizierten Sprunggelenksverletzung erstmals wieder auf dem Platz stand.