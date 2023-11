Im Duell der Tabellennachbarn wollten die Leipzigerinnen den zweiten Saisonsieg einfahren und sich so etwas mehr Luft zum Tabellenkeller verschaffen. Doch die Partie hätte schlimmer nicht starten können. Bereits in der ersten Minute, landete der Ball nach einem Abwehrschlag von Torfrau Elvira Herzig vor den Füßen der Bremerin Saskia Matheis, die aus 40 Metern ins leere Tor zur Gästeführung traf. Von diesem frühen Schock erholte sich RB Leipzig lange nicht, erst in der 15. Minute gab es die erste gute Chance, als Julia Landenberger per Kopf knapp das Bremer Tor verfehlte. Werder blieb weiter tonangebend und legte nach einer halben Stunde nach. Sophie Weidauer traf aus spitzem Winkel, Torfrau Herzog machte bei diesem Flachschuss erneut keine gute Figur. Danach wurde der Druck der Gäste größer, das dritte Tor schien nur eine Frage der Zeit. Und es fiel noch in der 40. Minute, als Nina Lührßen einen Freistoß aus mehr als 30 Metern perfekt ins linke Eck verwandelte.

Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche