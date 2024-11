Das Jahr 2025 beginnt für das Team von Cheftrainer Marco Rose dann gleich mit einer Englischen Woche. Am 16. Spieltag empfängt RB dabei Werder Bremen (So., 12. Januar, 15:30 Uhr). Daran schließt sich die Reise zu Vizemeister VfB Stuttgart an (Mi., 15. Januar, 20:30 Uhr). Das Heimduell mit dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen (19. Spieltag) ist auf Samstagnachmittag (25. Januar, 15:30 Uhr).

Auch der 1. FC Magdeburg hat am Freitagabend vor Weihnachten sein letztes Punktspiel in diesem Jahr. Die Blau-Weißen gastieren dabei am 17. Spieltag bei Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf (20. Dezember, 18:30 Uhr). Genau drei Wochen vorher (14. Spieltag) steht der Heimkracher gegen Hertha BSC auf dem Programm (Freitag, 29. November, 18:30 Uhr). Auch ein Samstagabendspiel hat die Mannschaft von Trainer Christian Titz noch vor der Brust – am 7. Dezember um 20:30 Uhr bei Preußen Münster.