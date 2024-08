An seinem 70. Geburtstag war Christoph Daum noch von einer vollständigen Genesung überzeugt. "Ein Arzt in den USA hat zu mir gesagt: Unser Ziel ist es, Sie krebsfrei zu machen - wenn du so einen Ausspruch hörst, bleibt nur krebsfrei hängen", sagte der frühere Meistertrainer im Oktober, als er mit 200 geladenen Gästen und Journalisten groß feierte: "Wenn die Ärzte daran glauben und so optimistisch sind, dann kannst du einfach nicht unter diesem Level bleiben, sondern musst noch einen oben draufsetzen." Zehn Monate später hat eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Bundesliga-Geschichte ihren letzten Kampf verloren. Daum verstarb an den Folgen seiner schweren Lungenkrebserkrankung, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Sonntagmorgen mitteilte. Seit dem Herbst 2022 hatte er gekämpft und anderen betroffenen Menschen Mut gemacht.

Bildrechte: IMAGO / Team 2