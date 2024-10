Der Franzose war in der vergangenen Saison von Olympique Lyon an den Cottaweg gewechselt und hat sich in Leipzig seither zum Stammspieler entwickelt. "Der Schritt nach Leipzig war genau der richtige für meine Entwicklung. Ich habe sehr schnell Spielzeit und damit auch Verantwortung bekommen und zu jeder Zeit das Vertrauen aller im Club, unserer Fans und von meinen Teamkollegen gespürt", sagte der 21-Jährige, der sich bei RB Leipzig wohlfühlt. Der Verein sei wie eine zweite Familie, wird Lukeba in der Mitteilung zitiert. Außerdem mache das Umfeld jungen Spielern den Einstieg leicht. Man fasse Fuß und werde tagtäglich besser, so Castello.