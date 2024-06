Vom SFV wurde am Montag ebenfalls beschlossen, dass es in in der kommenden Saison in jedem Fall nicht mehr als sechs Absteiger aus der Landesliga geben soll. Sollten alle drei Teams ihre U23 für 2025 anmelden und es zudem Absteiger aus der Oberliga in die Landesliga geben, wäre dies der Fall. Bei einem solchen Szenario würde die Staffel einmalig auf 18 Teams aufgestockt.



Ob RB, Dynamo und Aue tatsächlich schon in der Saison 2025/26 in der Landesliga starten werden, ist nach Angaben von Volkmar Beier, SFV-Vizepräsident, gegenüber SPORT IM OSTEN aber noch offen.