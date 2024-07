Dass der Kader zum Vorbereitungsbeginn noch nicht vollständig sein wird, war den Verantwortlichen bei RB Leipzig im Vorfeld bereits klar. Neben den elf EM-Fahrer, die sich nun im Urlaub befinden oder teilweise noch im Turnier vertreten sind, werden auch die Olympiateilnehmer und die U19-Nationalspieler später ins Training einsteigen. So ging es also mit einem absoluten Rumpfteam am Montag (8. Juli) los. Nach den obligatorischen Medizintests zum Beginn und einer ersten Einheit präsentierte sich das Team am Dienstag den Medienvertretern.