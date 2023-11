RB Leipzig hat den SC Freiburg mit 3:1 bezwungen und seine Siegesserie gegen die Breisgauer ausgebaut. Lohn für den nun fünften Triumph in Folge über das Streich-Team ist der Sprung auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle, am BVB vorbei. Xavi (6.) hatte RB früh in Führung gebracht, Merlin Röhl (45.+6.) schockte die Leipziger unmittelbar vor der Pause mit dem 1:1. Für die Entscheidung sorgten dann Lois Openda (79./Foulelfmeter) und Christoph Baumgartner (80.).