In Salzburg begründete man die Verpflichtung von Schröder, der vor seiner Leipziger Zeit bereits in Bremen, Mainz und Schalke in verantwortungsvoller Position tätig gewesen war, auch mit "der nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung der letzten Monate". Schröder will in Salzburg für eine "Trendumkehr sorgen". "Die Gespräche mit Stephan Reiter waren sehr positiv, und ich verspüre eine große Vorfreude auf diese spannende neue Herausforderung beim FC Red Bull Salzburg. Der Klub hat in den letzten Jahren beeindruckende Erfolge erzielt und steht wie kaum ein anderer für die Talententwicklung. Damit kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren", wird er auf der Homepage des Vereins zitiert.