Nun forderte Rose am kommenden Sonnabend (15:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) in Augsburg eine weitere Reaktion seines Teams. "Um tatsächlich den Turnaround komplett zu bekommen, brauchen wir ein weiteres Erfolgserlebnis und dann noch eins zu Hause, um dann sagen zu können: Wir sind wieder richtig in der Spur." Im nächsten Heimspiel trifft man auf Real Madrid in der Champions League am Dienstag (21:00 Uhr) darauf.