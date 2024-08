Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat RB Leipzig in der Abwehr Veränderungen vorgenommen. Wie der Bundesligist am Freitagabend (30. August) mitteilte, verlässt Mohamed Simakan, der sowohl in der Innen- als auch Außenverteidigung spielen kann, den Verein nach drei Jahren. Wohin es ihn zieht, ist noch nicht klar. Medienberichten zufolge soll er zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechseln, wo er mit Cristiano Ronaldo in einem Team spielen würde. RB soll eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro einstreichen.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter