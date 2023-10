Willi Orban hat einen Rentenvertrag bei RB Leipzig unterschrieben. Der aktuell am Knie verletzte ungarische Nationalspieler hat sein eigentlich noch bis 2025 gültiges Arbeitspapier am Cottaweg vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Das meldete der Champions-League-Teilnehmer am Freitag (6. Oktober) vor dem Bundesligaheimspiel gegen den VfL Bochum.

"Es passt einfach und ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht", wurde der "längst in Leipzig heimisch gewordene" Orban in der offiziellen Klubmitteilung zitiert. Und der bald 31 Jahre alte Leistungsträger hat weiter große Ziele: "Wir haben noch viel vor und in meinem Trophäenschrank daheim ist noch einiges an Platz. Wir alle bei RB Leipzig haben den großen Traum, einmal Deutscher Meister zu werden und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen können."



Sportdirektor Rouven Schröder hob derweil die Bedeutung des Routiniers hervor: "Willi Orban ist ein außergewöhnlicher Spieler und Charakter – wir können als Klub und Team nur stolz sein, Willi in unserer Mannschaft zu haben", sagte der 47-Jährige und schwärmte von Orban als "Vorzeigeprofi, Topathlet, Vorbild und Identifikationsfigur".