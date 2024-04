Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig haben einen großen Schritt zum Klassenverbleib gemacht. Der Aufsteiger gewann am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) und schaffte den vierten Heimsieg hintereinander. Mimmi Larsson (83. Minute) erzielte vor 1.042 Zuschauern in der RB-Trainingsakademie den entscheidenden Treffer. Das Team von Trainer Saban Uzun, dessen Vertrag in Leipzig nicht verlängert wurde und nach der Saison endet, hat als Tabellenneunter nun acht Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz.