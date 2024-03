In der ersten Halbzeit gaben die Leipziger von Beginn an den Ton an, hatten 65 Prozent Ballbesitz, suchten eine offene Tür im Bus, den die Mainzer in ihrem Strafraum geparkt hatten. Weitgehend erfolglos, durch Ungenauigkeiten und zu komplizierte Spielweise sprangen trotz großer Überlegenheit kaum zwingende Chancen heraus. Die beste hatte Willi Orban, dessen Kopfball den linken fosten touchierte (12.).

Richtig dramatisch wurde es dann in den letzten Minuten: Da schoss der Mainzer Barreiro aus 4 m (!) am Leipziger Kasten und damit an der Sensation vorbei (88.). Den Schlusspunkt aber setzte der nicht immer überzeugende Schiedrichter Frank Willenborg, der in der 90 Minute Schlagers tritt gegen Burkardt auch nach Betrachten der Videobilder nicht mit einem Strafstoß ahndete. Das hat RB am Ende den mickrigen Punkt gerettet.