Wie es gerade bei RB läuft, nämlich alles andere als meisterlich, zeigte sich in der ersten Halbzeit. Gegen defensiv stabile Gäste taten sich die Leipziger sehr schwer, überhaupt ins gegnerische Drittel einzudringen. Gladbach war da besser unterwegs, konterte schnell und war auch nach Ecken gefährlich. Nur an der Effizienz haperte es: Bei vier Großchancen scheiterte Gladbach drei Mal an RB-Keeper Peter Gulacsi (9./22./24.) und traf einmal nur die Latte (43.). Bezeichnend war, dass Leipzigs erste Großchance ein "Fast-Eigentor" war (36.). Kurz vor der Pause hätte Christoph Baumgartner per Kopf beinahe das Spiel auf den Kopf gestellt, aber auch Gulacsis Gegenüber Moritz Nicolas hielt prächtig (45.).

Die zweite Halbzeit ging RB Leipzig mit deutlich mehr Tempo und Genauigkeit an. Zumindest im Mittelfeld. Openda & Co. wurden von Minute zu Minute dominanter, bauten phasenweise ordentlich Druck auf, belagerten den Gladbacher Strafraum. Abschlüsse oder gar echte Chancen blieben aber Mangelware. Der beste Angriff war in der 64. Minute, als Lois Openda einen Querpass zu Baumgartner weiterleitete, doch dessen Schuss aus 12 m war zu harmlos. Immerhin stand Leipzigs Defensive in diese zweiten Hälft sicher und sah bei Gladbachs Konterversuchen nicht mehr so schlecht aus. Und so ging das Remis am Ende - trotz ungleicher Großchancenverteilung - in Ordnung.