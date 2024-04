Vor allem die erste Halbzeit hatte ein überschaubares Niveau. Das lag vornehmlich an den Leipzigern, denen im Zusammenspiel recht wenig gelang. Zu ungenaue Pässe und Flanken ins Nirwana sorgten für so manches Aufstöhnen auf den Rängen. Und so war das 1:0 auch eher das Ergebnis einer Einzelleistung: Olmo drehte sich nach einem Zuspiel von Xaver Schlager um seinen Gegenspieler und schoss aus 19 m präzise und straff ins linke Eck (13.). Es waren Leipzigs erste Großchance und ein hübscher Treffer. Danach konzentrierten sich die bis dahin gut mitspielenden, vielleicht sogar besseren Gäste vor allem aufs Verteidigen. So richtig aufregend wurde es erst in der Nachspielzeit wieder, als Wolfsburgs Kilian Fischer eine dicke Möglichkeit verschenkte und kurz danach auf der anderen Seite Mohamed Simakans Kopfball aus 11 m knapp am Tor vorbei flog.