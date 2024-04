Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig haben im Abstiegskampf einen weiteren wichtigen Punkt geholt. Beim SV Werder Bremen kam der Aufsteiger am Freitagabend zu einem 1:1 (1:0). Die in die Startelf gerückte Barbara Brecht erzielte in der 18. Minute die Führung für die Gäste aus Sachsen, ehe Sophie Weidauer (56.) zum verdienten Ausgleich traf. Leipzig hat als Tabellen-Neunter vor den restlichen Begegnungen an diesem Wochenende fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Bremen bleibt Siebter.