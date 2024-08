Die Mannschaft von Leipzig-Trainer Marco Rose besiegte den amtierenden Deutschen Meister am Samstag (31. August 2024) vor 29.615 Zuschauern in der BayArena mit 3:2 (1:2).

Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Christoph Daum ließ Jeremie Frimpong (39.) die Bayer-Fans erstmals jubeln (39.). Alejandro Grimaldo legte sogar nach (45.) - doch Kevin Kampl (45.+7) köpfte kurz vor der Pause zum Ausgleich ein. Lois Openda (57.) glich aus und versetzte Bayer schließlich den Knockout (80.). Es war die erste Bayer-Niederlage in der Bundesliga seit dem 27. Mai 2023.

So verlief das Spiel: Nachdem Edmond Tapsoba (6.) und Piero Hincapie (10.) mit sehr guten Kopfballchancen gescheitert waren, hielt das ganze Stadion zunächst den Atem an. Bayer-Stürmer Victor Boniface hatte nach einer Ecke zum Fallrückzieher angesetzt und Leipzigs Amadou Haidara voll am Kopf getroffen.