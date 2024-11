RB Leipzig hat seine kleine Ergebniskrise fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor am Sonnabend (23.11.2024) bei 1899 Hoffenheim mit 3:4 (2:1) und blieb somit im dritten Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Durch die spektakuläre Niederlage vergrößerte sich der Abstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Bayern München, der am Freitag gegen den FC Augsburg gewonnen hatte (3:0), auf acht Punkte. Am Ende eines offenen Schlagabtausches gelang es der TSG in der Schlussphase, einen Rückstand noch zu drehen, wodurch RB mit leeren Händen den Heimweg antreten musste.