RB Leipzig hat sein Testspiel gegen den ZFC Meuselwitz mit 3:1 (3:0) gewonnen. RB ging vor rund 350 Zuschauern in der Trainingsakademie durch Faik Sakar (7. Minute) in Führung, ehe Amos Gerth (15.) und André Silva (25.) erhöhten. Nach dem Wechsel verkürzte Tim Kießling (74.) für die thüringischen Gäste. "Es war ein guter Test, der uns war gebracht hat. In der ersten Halbzeit waren wir zu fahrig, das war nicht so gut. Nach der Pause haben wir ein anderes Gesicht gezeigt", sagte der Meuselwitzer Coach Georg-Martin Leopold nach dem Spiel.