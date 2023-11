RB Leipzig hat zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen gegen den kriselnden VfL Wolfsburg verloren. Genau 25 Tage nach dem Aus im DFB-Pokal unterlag die Mannschaft von Marco Rose am Samstag (25.11.) mit 1:2 (0:1) in der Volkswagen-Arena. Der Pokal-Titelverteidiger fiel dadurch in der Bundesliga wieder aus den Champions-League-Plätzen heraus.

Auch am Samstag ging der VfL früh in Führung - Torjäger Jonas Wind knipste zum 1:0 (9.). Den Ausgleich erzielte Yussuf Poulsen (52.). Danach hatte RB alles im Griff, kassierte aber den 1:2-Nackenschlag durch den Brasilianer Rogerio (66.).

"Wir haben am Samstag die Chance, es besser und anders zu machen", hatte RB-Trainer Rose vor der Partie in Anspielung auf die 0:1-Pokalniederlage an selber Stelle gesagt. Doch sein Team begann fahrig. Zunächst lud David Raum den Gegner mit einem katastrophalen Pass zur ersten guten Chance durch Mattias Svanberg ein, wenig später ermöglichte ein weiterer Patzer die Wolfsburger Führung. Angreifer Wind drückte einen Kopfball eigentlich nur semigefährlich in Richtung RB-Tor. Doch dem vergangene Woche erstmals für die Nationalmannschaft nominierten Janis Blaswich, der gegen Svanberg noch stark pariert hatte, glitt der Ball durch die Finger und hinter die Linie.