Von einem angeschlagenen Boxer oder gar einer BVB-Krise will RB-Trainer Rose aber nichts hören: "Es ist der BVB. Es ist Qualität", blickte der Leipziger auf die Aufgabe in Dortmund voraus: "Der Gegner hat trotz der ausbleibenden Ergebnisse der letzten Woche eine hohe Qualität. Sie haben gute Fußballer, mächtig Qualität über die Flügel."

Und der BVB tritt nach den drei Auswärtsniederlagen gegen Leipzig endlich wieder zu Hause an: Vor heimischem Publikum haben die von Coach Nuri Sahin trainierten Dortmunder in dieser Saison jedes Spiel gewonnen. Auf die Heimfans setzt auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der direkt nach der Niederlage in Wolfsburg sagte: "Wir müssen zusammenstehen, wir müssen die Kräfte sammeln, wir müssen hart an den Dingen arbeiten. Dann werden wir am Samstag ein Heimspiel gegen starke Leipziger haben und dann werden wir unsere Fans auch benötigen."