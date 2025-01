Statistik spricht gegen Union Berlin

Der Auftritt des Leipziger Bundesliga-Fünften beim abstiegsgefährdeten Liga-14. scheint eine klare Sache für RB: Gastgeber Union hat die schlechteste Offensive im deutschen Oberhaus, braucht 15 Torschüsse für ein Tor und hat in der gesamten Saison erst 15 Großchancen gehabt. Zudem erzielte Union gegen RB in den zurückliegenden drei Spielen nicht einmal. Und Trainer Steffen Baumgart konnte keins seiner sieben Spiele als Coach (von Paderborn und dem 1. FC Köln) gegen RB Leipzig gewinnen.

Rose: "Das ist unser Kernthema"

Trotz der klaren Zahlen, die für RB sprechen. Bei RBL-Coach Marco Rose wirkt noch der schwache Auftritt seines Teams bei der 0:1-Niederlage in Graz in dieser Woche nach. Der Coach sieht viele "Dinge, die uns ein Stück weit abgehen, an denen wir arbeiten müssen", wie Rose auf der Pressekonferenz am Freitag (31. Januar 2025) sagte.

Konkret nennt er: "Flanken, die nicht dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen. Pässe in die Box, einfache Give-and-Gos, Doppelpässe, tiefe Läufe, vielleicht auch nochmal im letzten Drittel." Und: "Was uns im Moment über 90 Minuten schwerfällt, phasenweise komplett abgeht, ist die Torgefahr aus dem Spiel heraus zu erzeugen. Es sind immer wieder die letzten fünf, zehn Prozent“, erklärt der 48-Jährige: "Das ist unser Kernthema."

Baumgart: "Spaß fällt nicht leicht"

RB Leipzig konnte zuletzt von fünf Bundesliga-Spielen nur eins gewinnen. Der neue Union-Coach Steffen Baumgart durfte in vier Spielen nur einen Sieg bejubeln. Durch die 0:3-Niederlage in der Vorwoche gegen den FC St. Pauli liegen die Köpenicker nur noch fünf Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz: "Spaß an der Arbeit fällt in Phasen wie jetzt nicht leicht", konstatierte Baumgart bei der FCU-Pressekonferenz am Donnerstag (30. Januar 2025).

Bei Union kehrt Keeper Rönnow zurück

Für das Spiel gegen Leipzig fordert Baumgart von seinem Team: "Wir spielen zu Hause, wir wollen das Ganze anzünden." Dabei kann der frühere Union-Spieler auf genesenes Personal hoffen. So steht Torwart Frederik Rönnow nach seiner Ellenbogenverletzung aus dem Dezember vor seinem Comeback: Die Chancen stehen sehr gut. So wie die Woche gelaufen ist, gehe ich davon aus." Auch ein Einsatz von Kevin Vogt im Abwehrzentrum rückt näher. Fehlen wird dagegen der gelbgesperrte Defensivmann Leopold Querfeld.

RBL: Silva und Kampl vor Comeback

RBL-Coach Rose könnte zwei neue personelle Optionen bekommen. Angreifer Andre Silva ist wieder fit, Mittelfeldmann Kevin Kampl "probiert heute. Er hat noch leichte Probleme." Noch nicht wieder fit ist dagegen Xaver Schlager, der nach einer Knieverletzung in der Winterpause in diesem Jahr noch kein Spiel gemacht hat und vom Trainerteam "eine Ruhewoche" verordnet bekam, "um dann weitere Entscheidungen zu treffen."

Rose: "Baumi-Spiel, Union-Spiel. Also hohe Intensität"

Rund 2.500 RBL-Fans werden die Leipziger nach Berlin begegnen, die Alten Försterei wird mit 22.000 Fans ausverkauft sein. Rose erwartet ein „"leines, enges Stadion. Du weißt schon, was du dort bekommst und auf was es dann am Ende auch ankommt." Nämlich: "Baumi-Spiel, Unionspiel. Also hohe Intensität, durchaus auch hohes Pressing." Trotz der akuten Abstiegssorgen sieht Rose bei Union einen "Kader mit Qualität und Möglichkeiten."

Baumgart: "Bisschen lapidar"

Gegen die höhere Leipziger Identität hat Baumgart folgendes Rezept: "Wir werden versuchen, die Räume eng zu kriegen und die Zweikämpfe anzunehmen. Das ist ein bisschen lapidar, aber darum wird es gehen."

Und Rose gibt seinem Team noch ein paar Fragen mit: "Wie verhindere ich ein Standardgegentor bei einem Gegner, der genau diese Mittel für sich herauskristallisiert hat, um uns zu schlagen? Wie gewinne ich ein Spiel? Was gehört alles dazu?" Das alles in einem Rucksack voller Aufgaben.