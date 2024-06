Insgesamt 131 Pflichtspiele bestritt Bell Bell für die Magdeburger, schaffte 2022 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit kam er in 32 Pflichtspielen zum Einsatz, fast immer von Beginn an. Jetzt fand der Abwehrmann eine neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, hier bei der Eintracht zu sein. Ich hatte mit den Verantwortlichen gute Gespräche, die mich sehr überzeugt haben. Ich hoffe, dass wir die Saison gut gestalten können und wir erfolgreich sein werden", erklärte Bell Bell bei seiner Verpflichtung.