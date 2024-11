Tobias Müller früh ausgewechselt

Mit Jean Hugonet anstelle des gesperrten Abwehrchefs Marcus Mathisen und Xavier Amaechi statt des angeschlagenen Alexander Nollenberger ging der FCM in eine Partie, die zunächst von den Gästen bestimmt wurde. Die griffige Hertha wollte die Magdeburger mit teils sehr frühem Pressing schon in der Anfangsviertelstunde überrumpeln.



Das Titz-Team überstand ein, zwei durchaus brenzlige Situationen aber schadlos – auch weil Keeper Dominik Reimann gegen Florian Niederlechners Dropkick aus der Drehung stark reagierte (7.). Jedoch kassierten in Person von Hugonet (21.) und Tobias Müller (23.) zwei Drittel der FCM-Dreierkette allzu früh Gelbe Karten, weswegen Müller nach zweitem Foul gegen den wiederholt an den Ketten ziehenden Derry Scherhant sicherheitshalber vorzeitig ausgewechselt wurde (30.).

Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Hoffnung dank El Hankouris Führung

Offensiv fahndeten die Gastgeber zunächst vergeblich um den letzten Pass. Es brauchte einen Standard zur ersten richtigen Gelegenheit. Daniel Heber köpfte Martijn Kaars Ecke um Zentimeter links vorbei (38.). Zudem prüfte Regensburg-Siegtorschütze Mohammed El Hankouri Hertha-Schlussmann Tjark Ernst per Aufsetzer (45.+1).



Unmittelbar nach Wiederanpfiff durften die Blau-Weißen aber jubeln. El Hankouri, der in der Vorwoche bereits das Siegtor in Regensburg erzielte, wackelte Hertha-Kapitän Toni Leister im Dribbling aus, um den Ball anschließend aus 18 Metern flach im langen Eck unterzubringen (48.). Erheblichen Anteil am 1:0 hatte Connor Krempicki, ohne dessen hartnäckigen Ballgewinn im Duell mit Ibrahim Maza El Hankouri nie in Position gekommen wäre.

Bildrechte: IMAGO / Contrast

Scherhant und Niederlechner schocken FCM – auch Schuler trifft

Jedoch währte dieser Schub nicht allzu lang. Samuel Loric vertändelte am eigenen Strafraum gegen Jonjoe Kenny – dieser setzte Sekunde später Scherhant in Szene, der daraufhin sehenswert via Innenpfosten ins lange Eck zum Ausgleich schlenzte (55.). Zehn Minuten später wurde dem FCM ein Eckball zum Verhängnins. Leistner verlängerte am kurzen Pfosten Michael Cuisance' weiche Eingabe ins Zentrum, wo Florian Niederlechner ebenfalls per Kopf abstaubte (65.). Stattdessen machte ausgerechnet der unterdessen eingewechselte Ex-FCM-Angreifer Luca Schuler am Ende einer über drei Stationen nicht verteidigenden Kopfballstafette alles klar (86.).



Durch die nunmehr dritte Saisonschlappe rutschte das Team von Trainer Christian Titz einstweilen auf Rang neun, die nun punktgleiche Hertha (21) schob sich um einen Rang am FCM vorbei.