Die Dominanz der ersten Halbzeit konnte der FCM im zweiten Durchgang nicht aufrecht erhalten. Das Spiel verlor zunehmends an Struktur. In der 57. Minute kam Magdeburgs Keeper Dominik Reimann, beim Versuch einen Angriffsball abzufangen, zu weit aus seinem Tor und hatte Glück, dass Regensburgs Christian Kühlwetter nicht genau genug zielte. Zehn Minuten später landete eine Flanke von Kai Pröger auf der Latte.

Richtig spannend wurde es aber erst in der 89. Minute. Nach einem harmlos wirkenden Zweikampf zwischen Jason Ceka und Bryan Hein entschied Schiedsrichter Florian Heft auf Elfmeter. Christian Viet trat an, scheiterte aber an FCM-Schlussmann Reimann, der nach links abtauchte und den Ball am Tor vorbei lenken konnte. Die fünfminütige Nachspielzeit spielte die Titz-Elf dann sicher runter.