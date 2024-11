Unmittelbar nach Wiederanpfiff durften die Blau-Weißen aber jubeln. El Hankouri, der in der Vorwoche bereits das Siegtor in Regensburg erzielte, wackelte Hertha-Kapitän Toni Leister im Dribbling aus, um den Ball anschließend aus 18 Metern flach im langen Eck unterzubringen (48.). Erheblichen Anteil am 1:0 hatte Connor Krempicki, ohne dessen hartnäckigen Ballgewinn im Duell mit Ibrahim Maza El Hankouri nie in Position gekommen wäre.

Jedoch währte der Schub nicht allzu lang. Samuel Loric vertändelte am eigenen Strafraum gegen Jonjoe Kenny – dieser setzte Sekunde später Scherhant in Szene, der daraufhin sehenswert via Innenpfosten ins lange Eck zum Ausgleich schlenzte (55.). Zehn Minuten später wurde dem FCM ein Eckball zum Verhängnis. Leistner verlängerte am kurzen Pfosten Michael Cuisance' weiche Eingabe ins Zentrum, wo Florian Niederlechner ebenfalls per Kopf abstaubte (65.).