Der FCM begann offensiv und hatte durch Connor Krempicki dier erste Großchance des Spiels (7.). In der 15. Minute bekamen die Gastgeber dann einen Elfmeter geschenkt. Fürths Maximilian Dietz nahm im eigenen Strafraum den Ball in die Hand, weil er den Abstoß ausführen wollte. Das hatte kurz zuvor aber bereits Keeper Nahuel Noll erledigt. Den anschließenden Strafstoß verschoss Mohammed El Hankouri zunächst, bekam nach Zuspiel von Xavier Amaechi aber eine zweite Chance und netzte zum 1:0 (15.) ein.

Fürths Trainer Alexander Zorniger reagierte nach einer halben Stunde auf den Auftritt seiner Mannschaft und wechselte doppelt. In der Folge blieb der FCM zwar die bessere Mannschaft, brachte die Gäste durch den nächsten kuriosen Elfmeter aber zurück ins Spiel. Dieses Mal nahm Daniel Heber den Ball im Magdeburger Strafraum in die Hand, weil er erwartete, dass Schiedsrichter Bastian Dankert ein Foul außerhalb der Box abpfeifen würde. Der tat aber genau das nicht und so verwandelte Julien Green den Elfmeter sicher zum 2:1-Anschluss (42.).

Der FCM war auch zu Beginn der zweiten Hälfte die dominante Mannschaft, spielte mit nur noch einem Tor Vorsprung aber merklich vorsichtiger. In dieser Phase erzielte Fürth beinahe den Ausgleich. Nach einer Ecke kam Roberto Massimo zum Kopfball, der an die Latte ging. In der Folge wurden die Gäste stärker und erzielten durch einen sehenswerten Abschluss von Noel Futkeu, der in bester Arjen-Robben-Manier nach innen zog und den Ball im langen Eck versenkte, den Ausgleich zum 2:2 (75.). In der Folge passierte nicht mehr viel. Beide Mannschaften versuchten noch, den Siegtreffer zu erzielen, kamen aber nicht mehr zu nennenswerten Gelegenheiten.