Dass der FCM ballbesitzorientierten Fußball spielt, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch in dieser Saison liegt Magdeburg mit durchschnittlich 55 Prozent Ballbesitz weit vorne (nur Hertha hat mit 56 Prozent mehr). Der bevorzugte Spielaufbau mittels flachem Kombinationsspiel und hohem Pressing erwies sich zwar schon in der Vergangenheit als durchaus effektiv, war jedoch auch sehr fehleranfällig. Nicht umsonst standen Titz und sein Spielsystem bereits in der Kritik, als die Ergebnisse ausblieben.

Vom Ballbesitzfußball rückte Titz zwar nicht ab, aber vor allem die bereits in der Vorsaison vorgenommene Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr trägt weiter ihre Früchte. Das nach wie vor hohe Pressing ist durch die defensiven Mittelfeldspieler deutlich besser abgesichert. Darüber hinaus kommt der FCM mit Pässen in die Tiefe schneller in Abschlussaktionen. Auch lange Bälle in die Spitze werden vermehrt eingestreut. Titz hat seinen Fußball in seinen mittlerweile dreieinhalb Jahren in Magdeburg ein Stück weit angepasst, ohne jedoch von seiner eigentlichen Spielidee abzurücken. Der 53-Jährige sitzt auch deshalb fest im Sattel.