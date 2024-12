Duelle gegen Schalke 04 wecken besonders bei den älteren Anhängern des 1. FC Magdeburg schöne Erinnerungen. Im UEFA-Cup 1977/78 schlugen die Elbestädter die Königsblauen gleich zweimal. Ähnlich gut lief es Anfang März 2024 in der 2. Fußball-Bundesliga: Nach einer furiosen ersten Halbzeit führte das Team von Christian Titz gegen den damaligen Bundesliga-Absteiger schon mit 3:0 - und brachte das Ergebnis auch ins Ziel.

Silas Gnaka brachte die Gastgeber in Führung (17.), dann nutzte Mohammed El Hankouri einen Foulelfmeter (25.). Zuvor war Tatsuya Ito gefoult worden. Der Japaner selbst erhöhte nach einem Solo in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:0. Überragende 70 Prozent Ballbesitz und ebenfalls sehr gute 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe konnte der 1. FCM am Ende für sich verbuchen.