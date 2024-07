Für die Tore in Magdeburg sorgten Neuzugang Philipp Hercher (16.), Connor Krempicki (35.) und Jason Ceka (56.). Baris Atik hätte den FCM bereits nach sieben Minuten in Führung bringen können, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt.

Am Mittwoch reist der FCM bis zum 12. Juli ins Trainingslager nach Bad Wörishofen im Allgäu. Dort wird man sich mit Bayern München II (5. Juli) und dem FC Zürich (12. Juli) messen, ehe am 20. Juli Bundesligist VfL Bochum zur offiziellen Saisoneröffnung in Magdeburg zu Gast ist. Mit Norwich City (26. Juli) und Sampdoria Genug (27. Juli) stehen vor dem Start in die neue Zweitligasaison Anfang August zwei weitere Gradmesser auf dem Programm.