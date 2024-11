Christian Titz testete im Sturm mit Bryan Teixeira und Aleksa Marusic zwei Spitzen, die bisher kaum zum Zug kamen. Doch das erste Tor gehörte einem Leistungsträger. Mohammed El Hankouri kam im Sechzehner unbedrängt zum Abschluss und zirkelte mit der Innenseite den Ball ins lange Eck (15. Minute). Sechs Minuten später besorgte der auffällige Pierre Nadjombe per Kopf nach einer Nollenberger-Flanke die Kugel unter tatkräftiger Mithilfe von 96-Schlussmann Leo Weinkauf ins Tor. Magdeburg bestimmte die Partie. Nach einer halben Stunde zog Bryan Teixeira ein Solo an, durchschritt das komplette Mittelfeld und legte ab für Nadjombe, dessen Schuss hauchzart am Kasten vorbeirauschte. Fünf Minuten später ging es andersherum, Nadjombe legte per Hacke auf Teixeira, doch auch der Mittelstürmer verfehlte ebenfalls das Tor. Der FCM ließ bis zur Halbzeit noch einige Chancen liegen. Und quasi mit dem Pfiff schoss Andreas Voglsammer, der bereits in der Liga doppelt gegen die Ottostädter traf, den Anschluss aus dem Nichts.