Dass dieser 24. Februar 2024, der Tag der letzten Siegesparty in der Magdeburger Arena, elf Monate zurückliegt, lässt sich beim Blick auf die Tabelle nicht erahnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz ist dem Hamburger SV im engen Kampf um die Tabellenspitze dicht auf den Fersen, kann punktgleich auf Rang zwei von der ersten Saison im Oberhaus träumen und so manch einer fragt sich: Was wäre nur möglich, wenn der FCM jetzt auch noch seine Heimspiele gewinnen würde?

Es ist fast schon absurd. Die Auswärtstabelle der Zweitliga-Teams führt Magdeburg als unangefochtener Spitzenreiter mit acht Siegen aus zehn Spielen an. Zuletzt drehten die Elbestädter bei der SV Elversberg ein 0:2 in Überzahl in ein 5:2. Kurios: Das zweite 5:2 in Folge nach dem Sieg in Düsseldorf. Ginge es aber nach der Heimbilanz, würde der FCM als Tabellenschlusslicht tief im Abstiegskampf stecken. In der Ferne sammelten die Magdeburger 25 ihrer insgesamt 31 Punkte, zu Hause gelang ihnen in dieser Saison noch kein Sieg - einzigartig in den oberen drei Ligen.