Magdeburgs Coach Titz hat einige Ulmer Rekorde ausgemacht: "Es ist die 'laufstärkste Mannschaft, und sie führen die meisten Zweikämpfe." Der Überraschungsaufsteiger, der von der Regionalliga in die 2. LIga durchmarschierte, agiere "sehr kompakt" und sei "sehr schnell in der Umschaltbewegung". Das Team sei "in der Liga angekommen".FCM-Neuzugang Livan Burcu sammelte in der 3. Liga mit Sandhausen Erfahrungen mit Ulm: "Das ist eine eingespielte Truppe, sie wollen Fußball spielen, es wird nicht einfach, das ist ein ekliger Gegner."

Der SSV Ulm hat vor allem in der Defensive personelle Sorgen. Abwehrspieler Thomas Geyer verletzte sich im Training am Knie und werde am Meniskus operiert, sagte Trainer Thomas Wörle am Donnerstag. Geyer ist nach Kapitän und Innenverteidiger Johannes Reichert, Torwart Christian Ortag und Abwehrkollege Lennart Stoll der nächste Ausfall bei den Spatzen. Der Aufsteiger, dem zuletzt nur ein Tor in vier Partien gelangen, steht als Tabellen-15. derzeit nur aufgrund der besseren Tordifferenz knapp vor der Abstiegszone.