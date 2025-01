Für den 1. FC Magdeburg beginnt an diesem Wochenende die Rückrunde in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz muss am Sonntag (13.30 Uhr) bei der punktgleichen SV Elversberg antreten.

In der Arena an der Kaiserlinde treffen die beiden Überraschungsteams der bisherigen Zweitliga-Saison in einem Verfolger-Duell aufeinander. Elversberg führte die Tabelle bereits an, der FCM kann auf die beste Hinrunde seiner Zweitliga-Geschichte zurückblicken. Aktuell haben beide Mannschaften nach 17 Spielen 28 Punkte auf dem Konto und liegen damit auf den Plätzen vier und fünf (FCM).