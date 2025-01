Dynamo ließ sich von Rückschlägen nicht umwerfen und zeigte Riesenmoral. Insgesamt holte die SGD zwölf Punkte (drei Siege und drei Unentschieden) nach Rückständen und traf häufig in der Nachspielzeit. Das ist nicht nur Glück, sondern vor allem Können und der Glaube an Punkte. Das 3:3 gegen Rot-Weiß Essen ist sinnbildlich für den Dynamo-Fleiß. Dreimal lag man hinten, dreimal kam man zurück. Dieses Spiel zeigte, wie intakt das Team ist. Zuvor hatte des nach dem 1:2 in der Liga gegen Borussia Dortmund II und dem Aus im Sachsenpokal gegen den Chemnitzer FC heftige Kritik geregnet. Dynamo schüttelte sich und trotzte den Widrigkeiten.

Trainer Thomas Stamm ist ein junger Trainer, aber nicht verbohrt, sondern fleixibel. Als er merkte, dass das System, was er der Mannschaft im Spätsommer aufdrücken wollte, nicht funktionierte, kehrte er zur Viererkette zurück. Der 41-Jährige formte schon zu seiner Zeit in Freiburg Talente und schafft das nun auch in Elbflorenz. Er kennt die 3. Liga aus dem Effeff, trainierte im Breisgau aber nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An den "Wind" in Dresden hat er sich schnell gewöhnt und sich als Trainer weiterentwickelt.