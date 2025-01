Weitere Neuverpflichtungen, erklärte Sportchef Thomas Brendel im Rahmen des Trainingslagers in der Türkei, sind nicht geplant. Es sei denn, man werde verletzungsbedingt noch einmal zum Handeln gezwungen. "Wir haben einen guten Kern und sind eine homogene Truppe", sagte der 48-Jährige am Donnerstag (9. Januar) im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Die Mannschaft funktioniert, das hat uns auch an die Spitze gebracht. Der Kader ist zwar kleiner als letztes Jahr, aber es passt. Das stimmt uns positiv."

Dynamo hat sich nach zwischenzeitlich durchwachsenen Ergebnissen in der Liga gefangen. Zum Ende des Jahres trumpfte die SGD mit Siegen gegen direkte Aufstiegskonkurrenten auf und ist seit mittlerweile acht Spielen ungeschlagen. Der Lohn: Tabellenplatz eins vor Energie Cottbus. In puncto Aufstieg äußerte sich Brendel dennoch gedämpft. "Natürlich ist der Wunsch da". Man wolle ambitioniert bleiben und weiter konstant arbeiten. Brendel sprach von einem "Missverhältnis" zwischen Verein und Liga.

"Wir hatten keine guten Vorzeichen vor der Saison", erklärte Brendel mit Blick auf den XXL-Umbruch in der Mannschaft und auf der Trainerposition. Entsprechend habe man etwaige Aufstiegsansagen im Vorfeld nicht offensiv in den Mund genommen. Die aktuelle Serie lässt aber auf einen erfolgreicheren Saisonausklang als in den vergangenen beiden Jahren hoffen. Vor allem der Mix in der Mannschaft aus erfahrenen Spielern und eigenen Nachwuchsakteuren stimmt Brendel zuversichtlich: "Vielleicht ist es diese Homogenität, die uns dieses Jahr weiterbringt as letztes Jahr."